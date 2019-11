Spagna: Toti, ‘dare parola a cittadini quando non si forma governo’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “La Spagna oggi torna al voto perché non riesce a formare un governo stabile. Sono le quarte elezioni in quattro anni e questo è uno dei tanti segnali della crisi in tutta Europa dei partiti tradizionali, su cui bisognerebbe riflettere. Ma ritengo che dare la parola ai cittadini, anche in scenari politici complicati come quello spagnolo, sia l’unica strada percorribile. Solo in Italia non succede!”, Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.