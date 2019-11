Spazio: 50 anni fa la missione Apollo 12, la seconda a sbarcare sulla Luna

Si celebrano domani i 50 anni della missione Apollo 12, la seconda a sbarcare sulla Luna.

La capsula con a bordo il comandante Conrad, il pilota del modulo di comando, Richard Gordon, e il pilota del modulo lunare, Alan Bean, fu lanciata il 14 novembre 1969 dal Kennedy Space Center, in Florida, 4 mesi dopo la missione Apollo 11. Dopo un viaggio di 5 giorni, Conrad e Bean effettuarono l’allunaggio il 19 novembre, mentre Gordon rimase nel modulo di comando nell’orbita lunare.

L’allunaggio avvenne nella parte sud-orientale dell’Oceano delle Tempeste.

Il primo a scendere dal modulo lunare fu il comandante Conrad, che appena posato piede sulla Luna esclamo’: “Whoopee! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma è stato grande per me!”

Conrad e Bean restarono sulla superficie del satellite per circa 32 ore, rispetto alle 21 ore dell’Apollo 11. Dopo l’esplorazione della superficie, il modulo lunare Intrepid è partito dalla Luna il 20 novembre e, dopo l’aggancio con il modulo di comando, gli astronauti sono ripartiti per la Terra, con rientro il 24 novembre con uno splashdown nell’Oceano Pacifico.