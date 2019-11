Spazio: anche la Cina sogna Marte, invierà un rover nel 2020

Dopo USA ed Europa, anche la Cina si prepara a sbarcare su Marte: è stato infatti annunciato l’invio di un rover sul Pianeta rosso a metà del 2020, dopo il successo degli ultimi test condotti sul primo modello realizzato nel Paese.

Il primo veicolo spaziale cinese verrà lanciato col potente Long March 5 all’inizio del prossimo luglio, dal centro spaziale Wenchang nell’isola di Hainan. La missione dovrebbe raggiungere Marte all’inizio del 2021 per poi rilasciare il modulo di atterraggio. Un orbiter orbiterà intorno al pianeta per trasmettere le comunicazioni al rover ed effettuare le misurazioni scientifiche con camere ad alta e media risoluzione, un radar per sondare la struttura sotto la superficie, uno spettrometro per l’analisi dei minerali e sensori per raccogliere informazioni sull’interazione tra il vento solare e l’atmosfera.

Per la Cina è il secondo tentativo di raggiungere Marte, dopo quello fallito nel 2011.