Spazio, AstroLuca mostra l’Australia deturpata dagli incendi e l’Africa ‘pelle della Terra’ [FOTO]

Luca Parmitano, dalla sua finestra sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), dove si trova per la missione Beyond dell’Agenzia spaziale europea (Esa), continua a raccontare le bellezze della Terra e anche le sue minacce. Questa volta lo fa pubblicando foto dell’Australia e dell’Africa. In particolare, sull’Australia, mostra la bellezza di un suo tramonto, nonostante sia “deturpata da centinaia di chilometri di fumo di incendi“, mentre l’Africa, gli ricorda “la pelle della Terra, come giganteschi fossili di stelle marine“.

In Australia, più di 80 incendi stanno bruciando nel Nuovo Galles del Sud, in quello che le autorità hanno definito un numero “senza precedenti” di incendi a livello d’emergenza. I venti hanno aumentato le fiamme, che hanno coinvolto aree colpite dalla siccità. Secondo i media ci sarebbero persone rimaste intrappolate nelle abitazioni, mentre i vigili del fuoco sarebbero in difficoltà a raggiungerle. Più di mille pompieri e 70 aerei sono stati dispiegati per le operazioni di soccorso.