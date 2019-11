Spazio: la Cina si prepara ad esplorare un asteroide e una cometa

La Cina punta ad esplorare, con una sola sonda spaziale, un asteroide vicino alla Terra e una cometa della fascia principale.

“La missione prevede di inviare una sonda nei pressi di un asteroide denominato 2016HO3 e poi atterrare su di esso per prelevare dei campioni. La sonda tornerà poi in prossimità della Terra e invierà una capsula per restituire i campioni per poi continuare il suo viaggio,” ha spiegato Huang Jiangchuan, ricercatore dell’Accademia cinese di tecnologia spaziale, in occasione della prima Assemblea cinese delle scienze spaziali.

L’asteroide 2016HO3 è una “vecchia conoscenza” una “mini luna” o quasi satellite: l’esplorazione punta a comprenderne le origini e il rapporto con la Terra e la Luna.