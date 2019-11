Spazio, partita la ‘corsa’ a Marte: la Cina vuole mandare un uomo sul Pianeta Rosso

La Cina vuole mandare, seppur nel lungo periodo, un uomo su Marte per cercare vita extraterrestre. Lo ha reso noto la Compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali, la principale impresa statale per il programma spaziale cinese, che ha parlato pubblicamente dei piani per una missione con equipaggio sul Pianeta Rosso con una nota sul Quotidiano del Popolo. “Il prossimo passo con equipaggio sarà l’esplorazione della Luna: creeremo basi sulla Luna per condurre esperimenti scientifici, cercare un luogo abitabile per l’umanità e acquisire esperienza e competenza per spedizioni nello spazio profondo oltre la Luna“. Ma l’obiettivo di lungo termine è un altro: inviare essere umani su Marte. “La missione dovrebbe fornire dati sulle tracce di vita su Marte e magari informazioni sull’evoluzione della vita sulla Terra”. Il progetto mette la Cina in aperta competizione con la NASA e con il suo rover Mars Curiosity. Solo nel 2019 Pechino ha stanziato 5,8 miliardi di dollari per l’esplorazione spaziale, secondo le stime di Euroconsult. E a fine estate, alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell’impresa dell’Apollo 11, la sonda cinese Chang’e-4 ha effettuato un atterraggio morbido sul lato più lontano della Luna: un’impresa mai tentata prima.