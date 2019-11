“Felicissima e grata di tornare nello spazio tra qualche anno! Grazie al team della Presidenza del Consiglio, guidato dal Sottosegretario Fraccaro e supportato dal team di ASI per un impegno che conferma l’Italia dello spazio come un Paese leader in Europa“: lo ha scritto su Twitter l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, riferendosi alla decisione del Consiglio Ministeriale ESA di inviare nuovamente in orbita AstroSamantha.