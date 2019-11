Spazio, Fraccaro: “L’Asi è una colonna portante, sinergia con Governo”

“L’Agenzia spaziale italiana svolge un ruolo essenziale sul piano della ricerca scientifica e dello sviluppo del sistema-Paese. Il nostro obiettivo è rafforzare a livello internazionale il ruolo di primo piano dell’agenzia, che deve sempre di più diventare la colonna portante della leadership italiana nello spazio.

Per questo il Governo intende promuovere, anche in virtù della riforma della governance dello spazio, la massima sinergia con l’Asi fornendo gli indirizzi politici e coordinando le politiche del settore”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, a margine della sua visita presso la sede dell’Agenzia Spaziale italiana.

Il sottosegretario, accompagnato dal segretario del Comint ammiraglio Carlo Massagli, ha incontrato il Presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia per discutere delle missioni in programma e delle attività in essere anche in prospettiva del Consiglio Interministeriale di Siviglia.

“L’Italia – aggiunge Fraccaro – ha un ruolo da protagonista in settori di primaria importanza delle attività spaziali a livello mondiale. Lavoreremo non solo per consolidare, ma anche per incrementare la nostra partecipazione ai programmi internazionali e in tal senso le funzioni svolte dell’Asi saranno fondamentale per gestire la cooperazione con gli altri Paesi. Abbiamo inoltre l’obiettivo ambizioso di aumentare la gestione in proprio di missioni e attività e, anche a questo fine, sarà determinante la capacità dell’agenzia di attuare le politiche decise dal Governo. Con i suoi 30 anni di attività l’Asi ha svolto un ruolo pioneristico nello spazio, ora – conclude Fraccaro – dovrà sempre di più rappresentare l’avanguardia italiano in questo settore guardando ai prossimi trent’anni”.

“L’incontro di oggi – ha aggiunto il Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia – si è svolto in un clima ideale e conferma la sinergia esistente tra l’Asi e il Governo per il raggiungimento degli obiettivi strategici in materia spaziale. L’intenso lavoro fatto negli ultimi mesi dall’Asi, insieme al COMINT, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in preparazione del posizionamento dell’Italia al prossimo Consiglio Ministeriale Esa sta convergendo verso importanti risultati per la conferma e la crescita del ruolo italiano nello spazio europeo”.