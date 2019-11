Spazio, Fraccaro al Consiglio Ministeriale a Siviglia: “L’Italia punta in alto”

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, sarà a Siviglia per partecipare al Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea: Space+19, il 27 e il 28 novembre, riunirà in Spagna i ministri europei responsabili delle attività spaziali per decidere lo stanziamento delle risorse e i progetti su cui investire nei prossimi anni.

“L’Italia farà valere il proprio status di membro fondatore e terzo contributore dell’Esa, siamo uno dei pochi Paesi a poter garantire una filiera completa nel settore dello Spazio e a esprimere prodotti e competenze di eccellenza in tutti i settori. Insieme all’Agenzia Spaziale Italiana avremo l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di leadership nel settore e rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Italia a livello europeo e internazionale: puntiamo in alto perché dai risultati che otterremo in sede Esa ci saranno ricadute positive per la ricerca, l’industria, le tecnologie e tutto il sistema-Paese,” afferma il Sottosegretario Fraccaro. “Lo Spazio è un settore che contribuisce sempre di più alla crescita dell’economia e questa ministeriale determinerà in misura notevole gli scenari futuri di sviluppo di tutto il tessuto produttivo europeo. La nostra priorità a Siviglia sarà accrescere il ruolo di primo piano dell’Italia nei programmi Esa, dall’osservazione della Terra ai lanciatori, garantendo l’adeguato posizionamento del nostro comparto industriale, la crescita del settore della ricerca e gli investimenti nelle nuove tecnologie. Lavoreremo – conclude Fraccaro – per valorizzare il comparto italiano dello Spazio da cui dipendono lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del Paese“.