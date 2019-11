Spazio: il lanciatore Vega svetta tra i tetti di Milano

Il vettore dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è uno degli esempi più significativi della collaborazione europea in ambito spaziale. Sviluppato dall’italiana ELV, partecipata al 70% da Avio e al 30% dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), vede inoltre la partecipazione di Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia.

Vega, il lanciatore europeo dedicato alle orbite LEO (orbita bassa), tra 300 e 1500 km, ed a satelliti di massa compresa tra 300 kg e 2.500 kg, è diventato in pochi anni uno dei leader di questo mercato in forte espansione. La sua flessibilità e precisione permettono anche di portare in orbita più carichi contemporaneamente, posizionandoli su orbite diverse.

Lo sviluppo del lanciatore nell’attuale configurazione è cominciato nel 2003, il primo lancio è stato eseguito il 13 febbraio 2012 dallo spazio porto europeo in Guyana francese. L’anno successivo è cominciata la fase commerciale e, da allora, Vega ha messo in orbita 29 satelliti, tra cui missioni di osservazione della Terra, scientifiche e di tecnologia, oltre allo spazioplano europeo IXV – precursore di Space Rider – nel 2014. Oggi il museo ospita la replica fedele in scala 1:1 del primo Vega, il VV01, che ha portato in orbita nove satelliti: gli italiani LARES ed ALMA Sat-1, e sette piccoli CubeSat.