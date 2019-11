Spazio, il razzo Vega volerà di nuovo alla fine di marzo 2020: “Ormai concluse le indagini e le attività correttive”

È pronto a ripartire a fine marzo 2020 il razzo Vega, il lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio. Lo ha detto oggi a Milano l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, a margine della presentazione del modello in scala 1:1 del lanciatore spaziale Vega presso il Museo della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa). La data del lancio è stata definita una volta appurate le cause che nel luglio scorso avevano portato al fallimento del lancio. “Tutte le attività di indagine si sono concluse – ha detto ancora Ranzo – e così le attività correttive. Dalla metà dello scorso settembre si è iniziato ad applicarle. Le componenti che verranno impiegate nel prossimo volo sono state prodotte e in fase di assemblaggio“. Il piano, ha proseguito, è di “farle trasportare a inizio anno in modo da volare per la fine del mese di marzo“. Per quanto riguarda invece il nuovo lanciatore Vega C, si prevede di farlo volare entro il primo semestre del prossimo anno “perché adesso c’è un po’ di congestione dei voli commerciali. In ogni caso ci stiamo preparando“.