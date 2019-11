Spende oltre 27.000 dollari per modificare il suo corpo all’estremo: perde la vista dopo aver tatuato gli occhi di blu [FOTO]

Amber Luke, 24 anni, australiana del Nuovo Galles del Sud, ha speso oltre 27.000 dollari per modificare il suo corpo, ormai quasi interamente ricoperto da oltre 200 tatuaggi. L’ultima follia di questa giovane, che si fa chiamare Blue Eyes White Dragon, l’ha portata a perdere la vista per 3 settimane. Amber, infatti, si è sottoposta ad una dolorosissima e pericolosissima procedura di 40 minuti per trasformare persino i suoi occhi: ha voluto farsi tatuare la sclera, ossia la parte bianca dell’occhio, colorandola di blu (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Amber, che tra le altre cose ha la lingua divisa in due come quella di un serpente, canini modificati e diversi interventi di chirurgia al seno, agli zigomi e alle labbra, ha sviluppato la sua attrazione per le modifiche estreme quando aveva 16 anni. Amber descrive la procedura come brutale, ma non è affatto pentita: “Quando l’inchiostro è penetrato nel bulbo oculare, ho sentito come se avesse preso 10 pezzi di vetro e li avesse sfregati nel mio occhio. Questo è successo 4 volte per occhio. Purtroppo il mio artista è andato troppo in profondità nel bulbo oculare. Se la procedura del bulbo oculare è eseguita correttamente, non si dovrebbe affatto perdere la vista”. Lei però è rimasta cieca per 3 settimane.

Amber ha iniziato ad avere problemi con il suo corpo quando era adolescente, dopo una diagnosi di depressione. Ed è stata questa notizia a voler farle cambiare il suo aspetto. La madre ha dichiarato di aver pianto quando ha appreso la decisione della figlia di tatuarsi il bulbo oculare: “Perché devi farti questo sapendo che corri un pericolo? Lei non si è mai vista bella. Non si è vista attraverso i miei occhi. Ma io l’ho supportata perché potevo davvero vedere la transizione, la crescita e come questo l’ha resa quella che è oggi”. In effetti, questa ragazza sembra essersi spinta molto oltre nella sua volontà di trasformare il suo corpo, ma almeno ha affermato di non aver in mente altre modifiche estreme, nonostante pianifichi di essere interamente coperta di tatuaggi dalla testa ai piedi prima di compiere 25 anni.

Le sue foto sui social scatenano reazioni contrastanti e sono moltissimi i commenti negativi, ma Amber spiega: “Non sapevo chi fossi o cosa volessi dalla mia vita, ma ora ho la sicurezza di avere l’aspetto che voglio. E non mi preoccupo di come sarò quando sarò più grande. Non sto facendo del male a nessuno, sto facendo quello che voglio e se questo mi fa svegliare la mattina ed essere una persona felice, allora che sia così. Non abbiate paura di essere chi volete essere”.