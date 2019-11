“Star Wars: l’Ascesa di Skywalker”, uno speciale Boeing 737 per celebrare l’ultimo film: livrea galattica e stormtrooper a bordo [FOTO]

Per celebrare l’uscita nelle sale a dicembre del film “Star Wars: l’Ascesa di Skywalker”, annunciato come l’ultimo film della saga, la compagnia aerea United Airlines ha lanciato uno speciale aereo a tema Star Wars. L’aereo ha compiuto il suo primo volo all’inizio di novembre, da Houston a Orlando, in Florida. Nonostante non sia in grado di viaggiare alla velocità della luce, ha davvero il suo perché e sarà in grado di farvi sentire come in una scena del film. Ecco come si presenta all’interno e all’esterno (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

La livrea del Boeing 737-800 a tema galattico rivela il potere del Lato Oscuro da una parte e quello del Lato Chiaro dall’altra. L’esterno dell’aereo è pieno di fantastici dettagli sul film. La battaglia tra bene e male si svolge anche all’interno dell’aereo. Su un lato del corridoio, infatti, sui sedili si trova il simbolo della Resistenza, mentre dall’altro lato quello del Primo Ordine. Persino i kit da viaggio dei passeggeri sono a tema Star Wars. I passeggeri a bordo, inoltre, potranno anche ascoltare l’iconica colonna sonora della serie di film e ricevere un distintivo commemorativo.

Per quanto l’aereo sia bello, bisogna comunque stare attenti: gli stormtrooper potrebbero attendervi a bordo o all’imbarco o potrebbero semplicemente controllare i terminal degli aeroporti alla ricerca della Resistenza. Basterà mantenere la calma e potrete superarli facilmente. Inoltre, potreste persino trovare dei drodi.

Invece che volare per una galassia molto lontana, l’aereo volerà su Stati Uniti, Canada, America Centrale e Caraibi. Purtroppo non c’è un’intera flotta di questo aereo unico nel suo genere, ma ne basta uno per alimentare l’immaginazione di ogni appassionato della saga di Star Wars.