Stefano Accorsi e Valeria Golino cacciati via da Venezia: “vogliono speculare”, in realtà cercavano di documentare il dramma

Stefano Accorsi e Valeria Golino sono stati invitati ad andare via da piazza San Marco mentre stavano girando una scena che ha causato diverse proteste e parecchio malumore. Anche le comparse e la troupe cinematografica sono stati allontanate, e sull’episodio si è espresso persino il primo cittadino veneziano: “C’è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c’è di peggio che la speculazione in questi momenti” ha dichiarato Lui Brugnaro. Non è però ben chiaro quale sia la speculazione, visto che il film aveva l’obiettivo di documentare la tragica situazione di Venezia in questo momento.