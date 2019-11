Due giovani suore scoprono di essere incinte in Sicilia, i retroscena che sconvolgono l’isola

Due suore hanno scoperto di essere incinte in Sicilia nei giorni scorsi: prima è successo a una religiosa di 34 anni che viveva in un convento di Sant’Agata di Militello (Messina), poi a un’altra sorella originaria del Madagascar che si è scoperta incinta ad Ispica (Ragusa), dov’era responsabile di un servizio di assistenza per anziani e fungeva anche da madre superiora. Adesso ha lasciato l’istituto di cui era ospite facendo ritorno nel suo paese d’origine.

Entrambe le suore hanno scoperto di essere incinte con enorme sorpresa, durante una visita al pronto soccorso. La Sicilia intera è sconvolta da una notizia così dirompente. Addirittura l’assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, se la prende con i servizi sanitari che non avrebbero protetto la riservatezza dei fatti perchè “è ingiusto che sia diventata di dominio pubblico una notizia che sarebbe dovuta rimanere nel riserbo delle strutture sanitarie“.

Non è la prima volta che in Italia si verificano circostanze simili: nel 2014 a Rieti, la notizia di una suora incinta fece ben presto il giro della città, con un tamtam mediatico che costrinse l’ospedale locale a predisporre un servizio di sicurezza per tenere lontano i troppi occhi indiscreti. La donna, di origini salvadoregne, diede alla luce un bambino e decise di lasciare l’ordine religioso per dedicarsi anima e corpo al piccolo. Un anno dopo, nelle Marche, una novizia diede alla luce un altro bambino. Un caso che riportò alla memoria quello di un’altra religiosa, una 40enne di origini congolesi, che nel 2011 partorì, sempre nelle Marche, dopo aver denunciato di essere stata violentata da un sacerdote suo connazionale.

Inizialmente la donna, che lasciò i voti, decise di non riconoscere il piccolo, salvo poi cambiare idea poco più di due mesi dopo ingaggiando una lunghissima battaglia legale. Battaglia terminata con una sentenza della Cassazione che le riconobbe il diritto di ripensamento riconsegnandole, tre anni e mezzo dopo, il figlio legittimo che inizialmente era stato dato in affidamento ad una coppia del Maceratese.