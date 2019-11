Sviluppo turistico: Castelli del Ducato e Villa Medici presto in rete

Visita ufficiale, ieri, a Villa Medici del Vascello in provincia di Cremona del presidente del Circuito dei Castelli del Ducato, Orazio Zanardi Landi, proprietario del Castello di Rivalta, affiancato dal Principe Corrado Gonzaga e dalla Principessa Erica Gonzaga del Castello di Agazzano. Si è svolta, infatti, nella storica dimora di San Giovanni in Croce l’incontro, alla presenza del direttore Castelli del Ducato Maurizio Pavesi con lo staff Antonella Fava e Francesca Maffini, per firmare l’accordo tra il Sindaco del Comune di San Giovanni in Croce Pier Guido Asinari e l’Associazione che dal 1999 promuove luoghi d’arte, rocche, manieri e musei di pregio.

Villa Medici è il primo gioiello della Lombardia a entrare nel prestigioso portale dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, grazie alla qualità delle sue proposte, agli elevati standard espressi nella gestione del complesso architettonico da un Comune di circa 2.000 abitanti e al valore storico che la connota: fu la nobile dimora di Cecilia Gallerani, Contessa di San Giovanni in Croce nel 1492, donna icona non solo per la sua vita, anche grazie all’immortalità che le ha donato Leonardo da Vinci ritraendola nel dipinto famoso come La Dama con Ermellino.

Villa Medici spicca per l’interessante percorso multimediale che anima le sale del piano nobile e che si integra con le spiegazioni delle guide. Incanta per l’ampio parco all’inglese in gusto romantico che abbraccia la dimora, impreziosito da un laghetto panoramico e vari edifici incastonati tra gli alberi. Affascina per il volto di Cecilia Gallerani che già campeggia sulle mura di accesso, lato book shop. Riporta alla raffinatezza delle ville eleganti con il giardino all’italiana in bosso che anticipa la facciata principale.

“Da ottobre 2019 il Comune di San Giovanni in Croce con Villa Medici del Vascello è la prima municipalità lombarda a fare parte del website turistico-culturale dei Castelli del Ducato: e nonostante siamo in autunno con un meteo non favorevole abbiamo già avuto i primi riscontri di un aumento di visitatori dalla provincia di Parma e di Piacenza, in primo luogo, ma anche qualche richiesta di nuove scuole per i laboratori didattici dalla Toscana ad esempio, in particolare da Empoli” ha spiegato il sindaco Asinari.

Villa Medici del Vascello, a 30 km da Cremona, è strategicamente vicina alla Reggia di Colorno, al Castello di Roccabianca e all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense. Castelli del Ducato con i suoi 33 manieri ed una cinquantina di luoghi d’arte da scoprire, un target annuale di 600.000 visitatori annui (dato 2018) e 1 milione e 600mila visualizzazioni on line, propone dunque ai turisti itinerari in provincia di Parma, di Piacenza, di Massa con la verdeggiante Pontremoli in Lunigiana, a Reggio Emilia con il Castello di Bianello, la Torre di Rossenella e la Sala del Tricolore nel centro della città d’arte oltre l’Enza, e da oggi anche verso il cremonese.

Il Presidente dei Castelli del Ducato Orazio Zanardi Landi. “Fare conoscere ai turisti la nobile dimora di Cecilia Gallerani, Contessa di San Giovanni in Croce nel 1492, significa proporre la storia e la vita di una donna icona che, anche grazie all’immortalità che le ha donato Leonardo da Vinci, crediamo possa essere molto attrattiva per un pubblico non solo nazionale, ma europeo e mondiale. Il circuito dei Castelli del Ducato, nel proprio ventennale, ha aperto le porte a Villa Medici del Vascello perché custodisce e racconta cinque secoli di storia, natura, bellezza e grandi passioni”.

Il Sindaco di San Giovanni in Croce Pierguido Asinari. “Abbiamo scelto di avviare una partnership con il circuito dei Castelli del Ducato per tre motivi: i concreti risultati che hanno raggiunto in questi anni; la potenza della piattaforma on line molto consultata da chi ama arte, dimore storiche, cultura, oltre che dalle scuole; per la reputazione e l’immagine dei Castelli del Ducato; e per l’importanza di fare crescere i territori insieme in una stretta alleanza, in un confronto continuo ed una visione orientata al turismo-culturale. Sono soddisfatto che Villa Medici del Vascello sia la prima struttura in Lombardia ad entrare a far parte del portale dei Castelli del Ducato, premiando così la qualità del lavoro che abbiamo svolto in questi anni ”.

Il Principe Corrado Gonzaga: “La mia famiglia è collegata alla provincia di Cremona perchè Giovanni Gonzaga, terzo figlio del marchese di Mantova Federico I Gonzaga, acquistò una parte di Vescovato nel 1519 e ne face sua signoria Villa Medici del Vascello, costruita nel 1407 come rocca difensiva in una posizione strategica all’incrocio delle strade tra Cremona, Mantova, Parma e Brescia, è aperta tutto l’anno, visitabile con visite guidate e ricca di eventi. Castelli del Ducato offre a chi viaggia in cerca di bellezza e meraviglia una proposta in più.

Cosa fare a Villa Medici del Vascello?

Incontrare Cecilia. Nelle sale, nel loggiato e nei giardini dove visse la dama, dopo il matrimonio con il feudatario locale Ludovico Carminati. Cecilia fu celebre amante di Ludovico Sforza, detto Il Moro, da lui amatissima e da lei ricambiato: visitando Villa Medici si potrà scoprire la storia di questa donna di grande fascino e colta intelligenza in un percorso multimediale che è anche un appassionante viaggio nella vita del Rinascimento. A San Giovanni in Croce la nobildonna animò una piccola corte, ospitando e intrattenendo artisti e letterati del tempo. Successivamente al matrimonio di Ludovico il Moro con Beatrice D’Este, Cecilia, figura ingombrante alla corte per la sua avvenenza e, soprattutto, per la sua capacità di farsi amare e trovarsi a suo agio tra l’élite intellettuale milanese, fu infatti costretta ad abbandonare il suo protettore e a convolare a nozze con il conte Ludovico Carminati, feudatario di San Giovanni in Croce.

Rilassarsi passeggiando nel grande parco. Dietro alla villa si estende un grande parco all’inglese ottocentesco di 12 ettari con un suggestivo lago, capace di conquistare sia gli appassionati di storia che quelli di botanica.

Scoprire l’importante restauro fatto dal Comune di San Giovanni in Croce. Le modifiche architettoniche più rilevanti furono apportate dai Marchesi Soresina-Vidoni, famiglia nobiliare cremonese proprietaria del castello dagli anni Venti del XVII secolo fino alla metà del XX secolo. Il periodo di massimo splendore giunse nel XIX secolo, quando i Marchesi fecero realizzare l’ampio parco all’inglese in gusto romantico impreziosito da un laghetto panoramico e vari edifici incastonati tra la vegetazione. Nel corso del XX secolo il palazzo si legò alle vicende del fascismo, per poi subire un totale abbandono a partire dal 1945 fino all’acquisto nel 2005 da parte del Comune di San Giovanni in Croce e al successivo recupero strutturale grazie ad un importante restauro che ci permette, oggi, di ammirare in tutto il suo fascino questo luogo così ricco di storia e bellezza.

Fare ricevimenti, cene, banchetti nuziali. Villa Medici del Vascello è anche spazio perfetto per mostre, convegni, workshop e conferenze ma anche per banchetti e ricevimenti, oltre che ambiente incantevole per cene e pranzi nuziali e matrimoni con rito civile.

Partecipare Laboratori Didattici su prenotazione per le scuole durante l’anno.

Ottobre, Novembre: ogni domenica dalle 10 alle 18 con visite guidate alle 10:30, 11:30, 14:00, 15:00 e 16:00

Dicembre, Gennaio, Febbraio: ogni domenica dalle 14 alle 18 con visite guidate alle 14:30, 15:30 e 16:30. In questo periodo il parco all’inglese non è visitabile

Marzo: ogni domenica dalle 10 alle 18 con visite guidate alle 10:30, 11:30, 14:00, 15:00 e 16:00

Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre: ogni domenica dalle 10 alle 19 con visite guidate alle 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00

Agosto: ogni domenica dalle 10 alle 19 con visite guidate alle 10:45, 15:00 e 17:00

Visite guidate per gruppi di almeno 15 persone nei giorni feriali su prenotazione.

Ingressi. Adulti: € 8,50; fino a 18 anni: gratuito; oltre i 65 anni: € 7,00

Ridotto gruppi – minimo n. 15 persone: € 7,00 a persona

Gli importi indicati potranno subire variazioni in occasione di eventi e mostre temporanee.

