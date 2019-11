Svolta animalista, la Regina Elisabetta dice basta alle pellicce

Svolta animalista per la Regina Elisabetta II: a 93 anni ha deciso di lasciare nel guardaroba reale solo eco–pellicce, solo modelli sintetici ed ecologici.

La notizia rimbalza su molti giornali britannici e trova fonte nelle rivelazioni di un nuovo libro in uscita firmato da Angela Kelly, già assistente di Sua Maestà per l’abbigliamento e tuttora a lei vicina.

In molti hanno notato che la novità è in linea con le sensibilità ambientali dell’erede al trono Carlo, di William e di Harry, sostenuto dalla moglie Meghan.