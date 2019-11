Svolta in Nuova Zelanda, obiettivo emissioni zero entro il 2050

Il parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una legge storica per combattere i cambiamenti climatici: l’obiettivo è “emissioni zero” entro 30 anni.

La legge “Zero Carbon“, fondata sugli obiettivi dell’Accordo di Parigi, punta a ridurre le emissioni di gas serra fino a ridurle quasi completamente a zero entro il 2050, lasciando un margine ad agricoltori e allevatori, dai quali dipende gran parte dell’export.

Verrà creata un commissione indipendente per indirizzare la politica ambientale del governo.

Oltre alle emissioni zero di gas serra propone una riduzione fra il 24 e il 47% delle emissioni di metano entro il 2050. Greenpeace ha elogiato il governo e i gli impulsi della società civile che hanno contribuito all’approvazione della legge.