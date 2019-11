A tavola per il clima: la cena di Natale dell’Istituto Oikos per proteggere le foreste della Tanzania

Per questo Natale Istituto Oikos ha un ambizioso obiettivo: proteggere le foreste della Tanzania – ecosistemi tra i più fragili e a rischio del Pianeta – per contrastare le conseguenze negative dei cambiamenti climatici. Un impegno che l’organizzazione vuole condividere con tutti gli amici e sostenitori, ma anche con chiunque abbia a cuore la difesa di questi preziosi alleati contro l’emergenza climatica in corso.

Il tema della riforestazione è oggi più urgente che mai e ci riguarda tutti da vicino: solo nel 2017 il mondo ha perso circa 29,4 milioni di ettari di terreno ricoperto da foreste. Significa perdere mediamente un’area grande quanto un campo da calcio ogni secondo. Tutti noi dipendiamo da questi ecosistemi, perché ci forniscono ossigeno, assorbono anidride carbonica e sono enormi riserve di biodiversità, fondamentale per la nostra sopravvivenza. Ma non è ancora troppo tardi: possiamo ancora impegnarci per contrastare le conseguenze di questo problema dalla portata globale.

Per sostenere il programma di riforestazione di Oikos è possibile partecipare alla cena di Natale in programma martedì 10 dicembre alla Casa degli Artisti di Milano (via Tommaso da Cazzaniga 89/A, MM2 Moscova), spazio storico ed esclusivo appena ristrutturato e aperto al pubblico.

L’appuntamento è alle ore 19.30 per un aperitivo di benvenuto e, a seguire, cena placée a cura della cooperativa di cuochi e camerieri del Carcere di Bollate. Il menu (vegetariano) completo è disponibile sul sito di Istituto Oikos a questo link: https://www.istituto-oikos.org/notizie/cena-di-natale

Durante la serata verrà inoltre organizzata una tombola solidale con molte sorprese per i vincitori e la proiezione di Run for the climate, cortometraggio di Francesca Pagani girato lo scorso agosto nel cuore delle Steppe Maasai della Tanzania. Il video racconta della Mkurun, maratona multiculturale di Istituto Oikos per proteggere le foreste del paese e sostenere le comunità Maasai. Con un importante messaggio: tutti noi possiamo e dobbiamo mobilitarci per contrastare i cambiamenti climatici.

Per partecipare alla serata è richiesta una donazione a partire da 60 euro.

È possibile prenotare la cena con Paypal o carta di credito a questo link (https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YD6P6RJG5LP2J&source=url) oppure con bonifico bancario intestato a Istituto Oikos IBAN: IT80R0569601602000006906X78 (inserire nella causale “Cena di Natale”, il numero di persone e un recapito per essere ricontattati).

Per maggiori info e per confermare la prenotazione: info@istituto-oikos.org – 0221597581