Tecnologie brevettate e sicurezza alimentare: l’innovazione del Metodo Cuomo raccontata all’Università di Perugia

I nuovi trend della filiera della carne, come le produzioni biologiche, no OGM e Antibiotic-free, che non rappresentano più una gamma di nicchia per il consumatore ma una vera e propria “esigenza salutistica”: sono le tematiche affrontate, venerdì 22 novembre, all’interno del seminario “From farm to fork: nuovi trend per la filiera carne” organizzato dalla FIDSPA – Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia.

Tra i relatori, moderati da Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura CREA ZA, l’imprenditore crotonese Alessandro Cuomo, inventore del metodo di trasformazione alimentare che prende il suo nome. Con un intervento dal titolo “Innovazione al servizio della sicurezza alimentare”, Cuomo ha presentato la sua brevettata “innovazione inversa” ad una platea altamente specializzata operante nel settore agroalimentare.

Fermare il tempo e salvare la tradizione si può, afferma Cuomo, attuando processi di trasformazione a pH sicuro, lontani dal pericolo di tossine e, dunque, di muffe e deterioramento.

E’ proprio questa la visione e missione dei suoi brevetti, tra tutti il Sicur Food Control® (Brevetto EP2769276B1), dal 2019 brevetto internazionale riconosciuto dallo European Patent Office.

Il Metodo Cuomo rappresenta l’adeguamento dei processi produttivi tradizionali alle attuali normative sulla sicurezza alimentare nazionale. Una speciale tecnologia che unisce tre paradigmi fondamentali: il sapere contadino, la sicurezza alimentare e il microclima, attuando una rivoluzione impattante sui comparti produttivi di carne e pesce, ma anche sull’intera filiera di allevamento e produzione animale.

Con le necessarie tracciabilità e rintracciabilità, il Metodo Cuomo, tramite un dispositivo in ambiente chiuso, consente e garantisce che la carne sottoposta a processo di trasformazione conservi e migliori le sue proprietà organolettiche e nutrizionali.

L’eccellenza imprenditoriale crotonese, dunque, ha testimoniato ancora una volta il proprio impegno internazionale per tradurre il tradizionale concetto di genuinità in un modo innovativo di concepire la sicurezza.