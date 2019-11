Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 5.4 registrata ieri, in Bosnia durante la notte e nelle ultime ore si sono verificate altre scosse minori, intorno a magnitudo 3, in particolare nel sud del Paese.

Gli eventi sono stati avvertiti nell’area di Nevesinje, a circa 50 km d Sarajevo.

In gran parte dell’Erzegovina oggi le scuole sono rimaste chiuse.

Ieri la forte scossa ha causato il crollo di cornicioni in vecchi edifici e crepe in varie strutture, anche a Mostar.