Terremoti: scossa magnitudo 6.1 nelle isole Tonga

Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in mare, tra le isole Tonga, alle 23:03:29 UTC di ieri, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. L’allerta tsunami non è stata emessa.