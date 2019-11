Terremoto in Abruzzo: verifiche nelle scuole ad Anagni

Il consigliere subdelegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Anagni (Frosinone), Riccardo Ambrosetti, i tecnici comunali e i volontari della Protezione Civile sono impegnati nei sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici della citta’ per verificare eventuali danni dopo il terremoto di stasera in Abruzzo. “Stiamo facendo i sopralluoghi necessari. Prima di emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole – ha detto Ambrosetti -, l’Amministrazione comunale intende avere alla mano dati oggettivi su eventuali danni alle strutture”.