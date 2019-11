Terremoto in Albania, l’Italia si mobilita per la sua “21ª Regione”: forse siamo davvero “brava gente”, anche se ci azzuffiamo tra Nord e Sud

L’Albania è in ginocchio. Il terremoto ha spazzato via tanto, forse troppo. Morti, distruzione e paura stanno attanagliando un intero Paese. L’Unione europea si è detta pronta ad offrire assistenza e l’Italia si sta prodigando ormai da due giorni per aiutare i fratelli e ‘vicini di casa’ albanesi. Squadre di soccorritori e tecnici sono stati inviati in Albania per prestare aiuti dopo il sisma: il Sistema Nazionale di Protezione Civile si è attivato, su disposizione del presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del meccanismo europeo per rispondere alla richiesta di intervento pervenuta dalle autorità albanese; la Regione Veneto ha dato disponibilità per la partenza della Colonna Mobile della Protezione Civile regionale, che è in grado di garantire l’accoglienza immediata per 250 persone; l’Aeronautica militare italiana sta fornendo il suo contributo con l’invio del velivolo C-130J, che ha lasciato l’aeroporto San Giusto di Pisa con destinazione Tirana, per portare aiuti alla popolazione albanese colpita dal terremoto; la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione la Nave Dattilo per il trasferimento da Brindisi a Durazzo delle squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco e di sei mezzi specializzati.

L’Italia, dunque, è in prima linea. Un altruismo che sembra stridere con le polemiche dei giorni scorsi, quando ci si azzuffava tra nord e sud, discutendo su chi meritava più aiuti dopo le alluvioni e le inondazioni che hanno interessato numerose città del nostro Paese.

Un controsenso che però, a ben pensarci, è insito nel Dna del popolo italiano: disprezziamo ciò che ci appartiene ed esaltiamo ciò che invece è degli altri. Siamo brava gente noi, ma solo con ‘gli altri’.

E ovviamente, neanche a dirlo, anche per gli aiuti all’Albania non sono mancate le polemiche: “Nobile gesto, giusto aiutare chi ha bisogno, ma in questo momento l’Italia è in ginocchio per il maltempo – ha detto il personaggio politico di turno -, abbiamo centinaia di sfollati in diverse Regioni, come Liguria, Lombardia e Piemonte, abbiamo strade franate, comuni isolati, danni enormi in diverse località. Giusto aiutare l’Albania, ci mancherebbe, ma prima pensiamo a casa nostra e ai nostri cittadini e lasciamo ad altri Stati Ue i soccorsi all’Albania“. Insomma, la verità è che ci saremmo preoccupati se non fosse arrivata qualche voce contraria. Perché noi siamo brava gente, ma polemizzare ci piace assai.