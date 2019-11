Terremoto Albania: in arrivo aiuti, aerei da Italia e Grecia

“Dall’Italia sono partiti i primi aiuti. Il premier Conte ha inviato aerei con delle unità speciali“: lo ha annunciato su Twitter il premier albanese Edi Rama. Anche la Grecia ha inviato velivoli, ha aggiunto il premier, sottolineando che anche i presidenti francese Emmanuel Macron e turco Recep Tayip Erdogan hanno dato la loro disponibilità.

“Tutti gli amici dell’Albania si stanno attivando rapidamente“, ha concluso Rama.

Il primo ministro del Montenegro ha annunciato che sta inviando una squadra di supporto speciale per i feriti. In arrivo aiuti anche dalla Serbia e dal Kosovo.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi per rispondere alla richiesta di soccorso avanzata dll’Albania dopo che un scossa di magnitudo 6.5 ha colpito il Paese nelle prime ore di oggi. Il team, composto da squadre Usar di ricerca e soccorso dei Vigili del fuoco della Toscana e squadre operative da Puglia e Campania, integrate da personale medico dell’Areu della regione Lombardia, da ingegneri e tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esperti nella valutazione e analisi del danno, da personale del Dipartimento della Protezione Civile e della Croce Rossa italiana, è in partenza per l’Albania. Compito del team italiano, oltre alle attività di ricerca e soccorso, sarà quello di garantire il necessario supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione del danno e dell’agibilità sia su strutture pubbliche che su edifici privati.