Il silenzio, poi le urla e il pianto: un video ha commosso il web, in queste ore di apprensione per l’Albania, colpita da un forte terremoto. Un bambino è stato estratto miracolosamente vivo dalle macerie di un palazzo crollato per il violento sisma. Tra i calcinacci, nel buio, si scorge inizialmente la sagoma del bambino: due uomini lo sorreggono e altri tentano di liberarlo, tra le urla di dolore. Poi finalmente il piccolo viene recuperato.