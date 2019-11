Terremoto Albania, il racconto della Protezione Civile: “C’è gente sotto le macerie, crollati 4 palazzi a Durazzo”

Sono almeno 4 i palazzi crollati a Durazzo dove ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. E’ quanto hanno riferito le autorità locali alla Protezione Civile italiana che sta coordinando i soccorsi inviati dal nostro paese in Albania dopo il terremoto 6.5 della scorsa notte.

“Le squadre Usar dei vigili del fuoco gia’ sul posto – spiega il direttore delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi D’Angelo – hanno individuato 4 siti molto complessi dove vengono segnalate persone sotto le macerie e stanno gia’ operando“.

In città, aggiunge, ancora D’Angelo, “ci sono crolli diffusi e molti altri palazzi sono lesionati, ma hanno retto. Domani mattina, inoltre, un team fara’ un sopralluogo nei comuni limitrofi per verificare le situazioni piu’ difficili e fornire l’aiuto necessario”.

Entro domani mattina tutto il dispositivo italiano inviato dal governo con un C130 dell’Aeronautica, un Ch 47 dell’Esercito e nave Dattilo della Guardia Costiera sara’ schierato: 250 uomini tra vigili del fuoco, tecnici del Dipartimento della protezione civile, personale sanitario, unita’ cinofile, rappresentanti della Gdf, volontari e funzionari regionali della Puglia e del Molise. Le due regioni hanno inviato due moduli assistenza, con cucine da campo e tende in grado di ospitare fino a 500 persone: i primi 120 posti saranno a disposizione gia’ da stasera. “E’ un dispiegamento importante che si muovera’ in costante coordinamento con le autorita’ locali su tre direttrici – dice ancora D’Angelo – Il supporto tecnico all’attivita’ di soccorso, per intervenire in maniera adeguata dove ci sono persone sotto le macerie, l’assistenza alla popolazione e l’analisi dei danni”.