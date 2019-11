Terremoto Albania, il Prof. Panza: “L’attività può continuare per mesi, ci sarà influenza anche sull’Italia”

Nelle ultime ore, l’Albania è scossa da una sequenza di forti terremoti, il più forte dei quali si è verificato alle 02:54 (ora locale) del 26 novembre. L’evento ha avuto magnitudo 6.2, ha provocato il crollo di molti edifici e un bilancio delle vittime che continua ad aumentare di ora in ora. Al momento, si parla di oltre 30 morti e circa 650 feriti. Il sisma era stato preceduto nelle 6 ore precedenti da 4 scosse di magnitudo 3 nell’area epicentrale. Numerose anche le scosse che sono seguite all’evento: tra quelle più degne di nota, vi è la scossa di magnitudo 5.3 che si è verificata alle 14:45 (ora locale) di oggi, 27 novembre. I terremoti di maggiore intensità sono stati avvertiti anche nelle regioni meridionali dell’Italia, in particolare in Puglia, Campania, Molise e Basilicata.

“La scossa prodotta dal terremoto di magnitudo 6.2 è stata quasi certamente amplificata nei deboli e non consolidati bacini ed estuari intorno all’epicentro”, si legge in un’analisi di Temblor, in cui si indicano “fattori di amplificazione di 4-5 sulla scossa sperimentata al bedrock, come nell’epicentro stesso. Ad aggravare il suolo debole ci sono anche le pianure costiere sature d’acque, suscettibili alla liquefazione”.

“La sismicità dell’Albania è caratterizzata da un’intensa attività microsismica, da terremoti di piccole e medie dimensioni e raramente da grandi terremoti. Per diverse parti del territorio, a cominciare dai tempi antichi, sono riportati eventi sismici di grandi dimensioni, che hanno causato grandi danni. I grandi eventi sono rari ma hanno gravi conseguenze. I terremoti più devastanti e allo stesso tempo quelli con la magnitudo più alta per il Paese durante l’ultimo secolo sono: il terremoto di Scutari dell’1 giugno 1905 (M. 6.6), il terremoto di Ohrid Lake dell’8 febbraio del 1911 con magnitudo compresa tra 6.4 e 6.7, il terremoto di Tepelena del 26 novembre del 1920 con magnitudo compresa tra 6.0 e 6.4, il terremoto di Durazzo del 17 dicembre del 1926 con magnitudo compresa tra 5.8 e 6.2, il terremoto di Dibra del 30 novembre 1967 con magnitudo tra 5.5 e 6.6 e il terremoto del Montenegro del 15 aprile del 1979 con magnitudo tra 6.6 e 7.2. Le zone sismogenetiche più importanti del Paese sono: la zona sismogenetica longitudinale ionio-adriatica, la zona sismogenetica longitudinale Mat-Moker-Bilish, la zona sismogenetica Drini-OhriKorça, la zona sismogenetica trasversale Shkoder-Peja, la zona sismogenetica trasversale LushnjaElbasan-Diber e la zona sismogenetica trasversale Vlora-Tepelena”.¹

Il Prof. Giuliano Panza (già docente di Sismologia all’Università di Trieste, membro dell’Accademia Nazionale Lincei, dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, dell’Accademia Europea, della Academy of Sciences for the Developing World e della Russian Academy of Sciences, professore onorario della Beijing University Of Civil Engineering And Architecture) ci ha parlato di quanto sta accadendo nei Balcani: “Il terremoto delle 14:45 di oggi dimostra che la congestione lì può andare avanti anche per mesi. C’è tutta una serie di attività che parte dal terremoto di Creta di poco tempo fa e con tutta quella sequenza che c’è, dimostra che c’è tutta questa situazione che si sta muovendo. La correlazione tra le cose non è così immediata e ovvia ma certamente c’è una situazione in cui c’è un’attivazione dell’attività sismica. C’è stata una fortissima amplificazione del movimento del suolo, quindi ci sono stati dei fenomeni veramente alti e forti di danneggiamento. Questo spiega parte del danno osservato. L’approccio probabilistico sottostima enormemente la realtà e questo è un problema connesso con le carte di pericolosità esistenti e su quella che può essere la prognosi in futuro. Questa è una cosa che si può dire con una certa sicurezza: continuando a prendere in considerazione carte di tipo probabilistico, i valori di pericolosità sono molto bassi, almeno 2-3 volti più bassi di quelli dati dall’approccio deterministico. Quindi è l’ennesima prova del fatto che la stima della pericolosità dell’analisi probabilistica non serve a nulla a livello prognostico. Questo terremoto conferma che bisogna cambiare paradigma. Questa è l’unica cosa concreta che si possa dire. Poi i terremoti continueranno, abbastanza a lungo”.

“Per quanto riguarda l’influenza sull’Italia chiaramente non si può dire domani o dopodomani, ma è sicuro che ci sia perché quello che si sta muovendo adesso è il margine orientale della piattaforma adriatica. L’Italia poggia sul margine occidentale, quindi se si muove una parte, prima o poi si muoverà anche dall’altra. L’Adriatico ha pochissima attività sismica perché è una placca rigida che va in subduzione sia verso est che verso ovest. La litosfera adriatica causa i terremoti profondi nel Tirreno e anche l’attività sismica nell’Appennino. Nell’Adriatico non ci sono terremoti perché la zolla si sposta da est verso ovest. A complicare le cose c’è la litosfera che viene dalla Bulgaria che va ancora più svelta e corre più forte verso ovest di quanto non corra la litosfera adriatica. Quindi praticamente la litosfera della Bulgaria sta “tamponando” la litosfera adriatica. Quando normalmente si parla di subduzione è uno scontro frontale. Qui il problema è che c’è uno scontro ma è uno scontro dovuto ad un “tamponamento”, cioè tutto si muove nello stesso senso ma con velocità diverse. Questa è la complessità della situazione in cui siamo immersi. Ed ecco perché se succedono i terremoti in Albania, poi abbiamo l’Adriatico e possono succedere i terremoti in Italia”, ha spiegato il Prof. Panza.

“Quello che si muove è un tutt’uno, quindi adesso si stanno deformando le rocce per effetto del rilascio di energia, quindi si stanno caricando in qualche modo. Bisogna ricordarsi di quelli che sono stati i terremoti del passato, che non è detto che i terremoti del passato siano i peggiori possibili, che le scosse di assestamento non esistono. Adesso c’è una tendenza di accumulo di attività in questa zona (Albania, ndr), ma si tratta di fenomeni del tutto naturali. Bisogna utilizzare i terremoti peggiori del passato come terremoti di scenario e fare stime neodeterministiche di quella che può essere la pericolosità”, ha concluso il Prof. Panza.

¹ The necessity of an anti-seismic law in Albania based on NDSHA method of risk calculation (Marku S., Panza G., e Ormeni Rr)