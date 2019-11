Terremoto Albania, nuova forte scossa a Durazzo: paura in Puglia, “continuerà così per mesi” [AGGIORNAMENTI LIVE]

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, alle 15:45. La scossa, secondo le prime stime preliminari, è stata di magnitudo 5.6 con epicentro nella zona di Durazzo dove ieri s’è verificato il sisma distruttivo che ha innescato uno sciame con migliaia di scosse minori. La nuova scossa è stata distintamente avvertita in gran parte d’Italia e soprattutto in Puglia.

Intanto in Albania continua ad aggravarsi il bilancio del sisma di ieri: 31 morti accertati, tra i quali 3 bambini e 9 donne, e 657 feriti, di cui 62 ancora ricoverati in ospedale, 8 in gravi condizioni. Per i pazienti gravi, la autorità stanno cercando di trasferirli all’estero. “Almeno per una ragazza e un ragazzo, i quali sono stati sottoposti anche ad interventi chirugici, siamo in contatto con i partner italiani, e stiamo valutando se sono le condizioni per poterli trasferire in Italia“, ha spiegato il ministro.

Gli esperti