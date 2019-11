Terremoto Albania, risentimento del 5° grado Mercalli in Puglia, Campania, Basilicata e Molise: grande paura in piena notte, centinaia di chiamate ai Vigili del Fuoco

Il violento terremoto che ha colpito l’Albania nella notte (scossa di magnitudo 6.5 a 30km da Tirana) ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle regioni del Sud Italia, in particolare in Puglia, Campania, Basilicata e Molise. La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ritengono) non misura l’intensità del terremoto, ma i suoi effetti sul territorio, quindi lo stesso sisma di data magnitudo ha un differente grado Mercalli in base alle zone più o meno vicine all’epicentro e agli effetti del sisma sui territori. Non è una misurazione alternativa a quella della scala Richter (che misura l’intensità del sisma), ma complementare e altrettanto importante.

Il 5° grado della scala Mercalli, misurato per quest’episodio in Puglia, Campania, Basilicata e Molise, significa che la scossa è classificata come “piuttosto forte“, cioè “Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti“. Moltissime, infatti, le persone che in queste regioni sono state svegliate in piena notte dalla scossa.

Terremoto avvertito in Puglia, nessun danno

“Alle 03:53 c’è stata questa lunga scossa che ha svegliato tutta la Puglia e parte della Campania. Dalla protezione civile non risultano al momento danni di nessun tipo, neanche lievi. Stiamo valutando. Ho sentito il Sindaco di Tirana dice che stanno facendo delle verifiche. Allo stato attuale almeno in Puglia non ci sono fatti di enorme rilevanza. Stiamo cercando di capire cosa è accaduto in Albania. Una scossa così, a parte il terremoto del 1980, non me la ricordo“: lo ha dichiarato il governatore Michele Emiliano, intervenuto poco dopo le cinque ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

“La scossa di terremoto delle ore 03:54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti”, ha scritto su Twitter il governatore.

Ai centralini dei vigili del fuoco sono giunte centinaia di telefonate da parte di persone spaventate, svegliate in piena notte dalle vibrazioni. Oltre 300 segnalazioni sono giunte solo alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, la maggior parte delle quali dallo stesso capoluogo.

Terremoto Albania, in Basilicata e Marche molte telefonate ai Vigili del fuoco

Dopo la forte scossa di terremoto in Albania, la notte scorsa in Basilicata, in particolare in provincia di Matera, sono state numerose le telefonate giunte ai Vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone.

Il sisma è stato avvertito anche in alcune località della costa marchigiana: telefonate da Grottammare e San Benedetto del Tronto sono arrivate ai vigili del fuoco di Ascoli Piceno per segnalare il fatto e chiedere informazioni. Non risultano danni.