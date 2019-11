Terremoto Albania, “situazione davvero drammatica”: danni maggiori a Durazzo, gente intrappolata sotto le macerie [FOTO e VIDEO]

Almeno 6 persone sono morte in Albania dopo la scossa di terremoto più potente a colpire il Paese negli ultimi decenni. La scossa, verificatasi alle 03:53 (ora locale) a 30km da Tirana, ha avuto magnitudo 6.5 e profondità di 10km. Diversi edifici sono crollati, intrappolando i residenti sotto le macerie (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il Presidente albanese Ilir Meta parla di una situazione “davvero drammatica”.

Due donne sono state trovate sotto le macerie di un appartamento nella città di Thumane, mentre un uomo è morto a Kurbin dopo esserci lanciato dal balcone per salvarsi, ha confermato una portavoce del Ministero della Difesa. I corpi di altre 3 vittime sono stati estratti dalle macerie di due edifici crollati a Durazzo. I soccorritori hanno riferito ai media locali che una delle vittime è una donna anziana che è riuscita a salvare il nipote, proteggendolo con il suo corpo, secondo quanto riporta Reuters.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano edifici crollati, con pareti crollate o grandi fratture. Un uomo, con un cerotto sulla guancia destra, ha dichiarato a News24TV che sua figlia e sua nipote sono tra le persone intrappolate sotto le macerie di un appartamento a Durazzo. “Ho parlato con mia figlia e con mia nipote al telefono. Hanno detto che stanno bene e stanno aspettando i soccorsi. Non ho potuto parlare con mia moglie. Ci sono altre famiglie, ma non ho potuto parlare con loro”, ha affermato l’uomo. Due portavoce del governo hanno dichiarato a Reuters che i danni più grandi agli edifici si registrano a Durazzo e che alcune persone sono state trasportate in ospedale a Tirana. Un testimone ha descritto a Reuters che i residenti hanno lasciato i loro appartamenti a Tirana. La corrente elettrica è saltata in diversi quartieri.

3 ore dopo la scossa principale, una forte replica ha scosso l’area. Sono circa 60 le repliche totali registrate prima e dopo la scossa principale, avvertita anche in altri Paesi dei Balcani e persino nelle regioni meridionali dell’Italia. “Eravamo svegli a causa delle scosse precedenti, ma l’ultima ci ha fatto tremare. In casa è iniziato a cadere tutto”, ha dichiarato a Reuters un residente di Tirana. In uno dei video dalle immagini più forti, i vigili del fuoco e i residenti sono stati impegnati nel salvataggio di due bambini da sotto le macerie di un edificio a Thumane: strazianti le urla dei piccoli intrappolati sotto i detriti. Fortunatamente sono stati estratti in vita.