Terremoto Albania, Emiliano: “La Puglia mobilitata, alla Regione assistenza logistica a mezzi e persone”

”Tutta la Puglia è mobilitata a sostegno dell’Albania. Siamo partiti con la colonna mobile della Protezione civile della Regione Puglia a supporto dei nostri fratelli e sorelle albanesi così duramente colpiti dal terremoto di ieri mattina. Ai volontari va il nostro in bocca al lupo. Grazie ragazzi. Fate del vostro meglio”.

Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sull’arrivo al porto di Durazzo questa mattina del primo traghetto partito ieri sera da Bari alle 23.00. Alle 3.30 ne è partito un altro. Ieri sera sono arrivati i primi soccorsi della Protezione Civile regionale con l’elicottero dell’Esercito messo a disposizione dalla brigata Pinerolo di stanza a Bari con un elicottero CH 47 partito da Brindisi con 15 volontari e le prime 12 tende che sono già state montate nella notte.

L’attivazione completa dei due moduli di assistenza alla popolazione che fanno parte della colonna mobile di protezione civile, provenienti il primo dalla Puglia, il secondo dal Molise ed in parte dalla Basilicata consentiranno di allestire entro la giornata di oggi il campo di accoglienza per gli sfollati per le attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma.