Una colonna mobile della Protezione civile del Molise sarà in Albania per prestare i soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto della scorsa notte. Partira’ oggi pomeriggio con destinazione il porto di Bari dove in serata verranno imbarcati uomini e mezzi. Lo rende noto Alberta De Lisio, responsabile della Protezione civile regionale.