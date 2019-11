Terremoto Albania, la prima scossa ripresa dalla telecamera di sicurezza: il gatto scappa via in anticipo, poi il palazzo sobbalza [VIDEO]

Continua ad aggravarsi il bilancio del violento terremoto che ieri ha colpito l’Albania: si parla di almeno 24 morti e oltre 650 feriti. Secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone. Le squadre di soccorso continuano le operazioni alla ricerca dei dispersi. Tanti gli edifici crollati a causa della violenza della scossa e per questo sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie”, secondo il quotidiano albanese “Shekulli”.

Nel video che trovate di seguito, si può vedere l’esatto momento in cui si verifica la prima scossa, alle 03:54 della notte, ripresa da una telecamera di sicurezza a Durazzo. Si può vedere un gatto scappare via qualche istante prima che abbia inizio il terremoto, secondo la credenza che gli animali siano in grado di anticipare un terremoto (anche se la ricerca scientifica non è certa al riguardo). Poi si vedono gli effetti del terremoto sul palazzo, che sobbalza a causa della violenta scossa.

Secondo il sismologo Rrapo Ormeni, citato dal sito del quotidiano Koha Jone, quello di ieri è stato il “terremoto più forte a colpire il Paese dal 1969“. E i seguenti video testimoniano tutta la sua violenza e la distruzione provocata in Albania.