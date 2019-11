Terremoto Albania, testimone: “Sembrava non finisse mai, una scossa interminabile”

“Sembrava non finisse mai, una scossa interminabile, spaventosa: ero sul divano, mi sono catapultato in strada tra il panico generale, le urla, i pianti dei bambini e i cani che abbaiavano nervosamente“: questa la testimonianza di Emiliano Giampa’, un medico italiano che vive in Albania, duramente colpita da un terremoto magnitudo 6.5 alle 03:54.

A Tirana “al momento non mi risulta ci siano state vittime, solo un grande spavento“, aggiunge. “Collaboro con la Croce Rossa e siamo in contatto costante ma per ora, come medici, non siamo stati allertati“.