“Questa mattina abbiamo attivato l’Unità di crisi della Farnesina, che sta monitorando l’eventualità che ci possano essere italiani coinvolti. In questo momento non risulta, e non risultano segnalazioni alla nostra centrale operativa“: lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto ad Agorà su Rai 3, in merito al potente terremoto che ha colpito questa notte l’Albania.