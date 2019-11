Forte scossa di terremoto in Bosnia-Erzegovina [LIVE]

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.2 (dato provvisorio) è stata registrata dal Centro Euro-Mediterraneo in Bosnia Erzegovina alle 10:19.

L’evento è stato localizzato a 11 km sudovest da Nevesinje, a circa 10 km di profondità.

Come riferiscono i media locali, la forte scossa ha colpito in particolare l’Erzegovina, nel sud del Paese balcanico, con epicentro a una settantina di km da Sarajevo.

Molti abitanti hanno abbandonato le loro case e sono usciti per strada. Anche nella capitale bosniaca l’evento è stato avvertito nettamente.

Al momento non si hanno notizie di danni o vittime.