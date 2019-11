Terremoto Calabria: sciame sismico nel Tirreno Meridionale [MAPPE e DATI]

Uno sciame sismico è in corso in Calabria: nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in mare, nel Tirreno Meridionale, di fronte a Scalea (Cosenza), alle 2.07. L’ipocentro è stato localizzato a 6.6 Km di profondità.

Non si registrano danni a persone o cose, anche se il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione locale. Nelle ore precedenti e poi in quelle successive sono state registrate altre scosse sismiche di minore entità, con magnitudo compresa tra 1.1 e 2.9. Di seguito l’elenco completo con le scosse di magnitudo superiore a 2, molte altre sono state quelle inferiore a 2:

Data e Ora ( Italia ) Mag nitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine

2019-11-16 06:45:53 ML 2.1 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 78 39.16 15.73 2019-11-16 04:56:27 ML 2.9 Tirreno Meridionale (MARE) 11 39.72 15.45