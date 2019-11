Terremoto, forte scossa in Centro Italia: paura fino a Roma, sono in corso le verifiche

Paura a Roma dove la scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il Terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel Frusinate.

Verifiche in corso

“Terremoto L’Aquila aggiornamento ore 18.55. La nostra sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO”. Così su Twitter il dipartimento della Protezione civile.

Oggi chiuse scuole per sciame sismico

Nella zona di Balsorano, in provincia dell’Aquila, dove alle 18.35 è stato registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, come riferito dall’Ingv, nelle ultime ore si era registrato uno sciame sismico che ha spinto il sindaco di Balsorano a sospendere per oggi l’attività didattica, “al fine di garantire la sicurezza e tutelare la popolazione scolastica, procedere ad una verifica degli edifici scolastici”.