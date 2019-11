Terremoto Francia, 4 feriti e almeno 200 case danneggiate: due campanili a rischio crollo [FOTO e VIDEO]

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito oggi nei pressi di Montélimar (dipartimento della Drôme), nel sud della Francia, ha indicato il Bureau centrale sismologique francese (BCSF) di Strasburgo, che ha classificato il sisma come “forte”. L’evento è durato circa una decina di secondi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’epicentro del sisma, che si è verificato alle 11:53, è stato localizzato a 10km da Montélimar. Il terremoto è stato avvertito anche a Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignone e Marsiglia. Avvertito in modo lieve anche in Piemonte e Liguria. Su Twitter, la Réseau d’observation de la sismicité alpine precisa che questa scossa “genererà sicuramente delle repliche nelle ore e nei giorni seguenti”.

Un primo bilancio parla di 3 feriti lievi nell’Ardèche e di un quarto ferito grave nella Drôme, riporta RTL. Sembra che non ci siano stati gravi danni. Tuttavia a Le Teil, nel dipartimento dell’Ardéche, sono stati constatati danni significativi, riporta Le Figaro. Il sindaco, che ha fatto aprire le palestre per accogliere la popolazione che è stata invitata a lasciare le abitazioni, ha indicato che i campanili di due chiese rischiano di crollare. Almeno 200 case sono state gravemente colpite, ha aggiunto il primo cittadino.

Un’unità di crisi è stata aperta a Privas. Su Twitter, i pompieri della Drôme hanno indicato di aver ricevuto numerose telefonate e hanno chiesto di non sovraccaricare le linee, a meno di vere situazioni di emergenza. In questo dipartimento, è crollata un’impalcatura. Questo incidente ha provocato il ferito grave di cui abbiamo parlato sopra: un operaio è caduto dall’impalcatura ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale . I vigili del fuoco del dipartimento di Vaucluse hanno ricevuto “una cinquantina di chiamate”, ha indicato un portavoce all’AFP.

Bisogna tornare indietro al 23 febbraio del 2004 per trovare un terremoto di simile intensità nell’area di Lione: allora si era verificato un terremoto di magnitudo 5.1.