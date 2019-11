Terremoto Francia, nel 1909 un sisma M. 6.2 colpì la Provenza: 46 morti, oltre 250 feriti, 2.000 edifici danneggiati

Il forte terremoto che ieri ha colpito il sud della Francia ha fatto ripensare al potente sisma che si è verificato in Provenza nel lontano 1909. L’11 giugno di quell’anno, infatti, il terremoto di Lambesc ha provocato un bilancio umano drammatico: 46 morti e oltre 250 feriti. Quel sisma, che ha interamente distrutto il comune di Lambesc, ha avuto una magnitudo stimata di 6.2 sulla scala Richter e rimane la catastrofe sismica più mortale da più di un secolo nella Francia metropolitana. La scossa principale si è verificata alle 21:15. Se si fosse verificata solo un’ora più tardi, più persone sarebbero state a letto e questo avrebbe comportato un bilancio di vittime e feriti ancora più alto.

La zona interessata dal terremoto è stata molto vasta. I comuni più in ginocchio, oltre a Lambesc, sono stati Salon-de-Provence, Vernègues, Saint-Cannat e Rognes. Circa 2.000 edifici sono rimasti danneggiati a causa del sisma. 14 persone hanno perso la vita a Rognes, metà del quale è stata distrutta. Il castello di Vernègues e la maggior parte delle case del comune sono state distrutte. Due persone sono morte in questo comune, che in seguito è stato ricostruito ad un’altitudine minore.

Ma il terremoto del 1909 potrebbe ancora verificarsi in Provenza? È la domanda che si pongono tutti gli abitanti del sud della Francia che ieri hanno avvertito la scossa di terremoto 5.4 (secondo i dati delle autorità francesi) che ha colpito i dipartimenti della Drôme e dell’Ardeche, percepita anche nei dipartimenti del Gard e del Vaucluse. Il geologo Olivier Bellier del Cerege (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement) ha dichiarato a La Provence: “Teoricamente no, non è possibile su questa faglia, almeno non uno grande come quello del 1909. La faglia della Trévaresse, che è stata responsabile del sisma, ha uno spostamento medio di 0,1mm all’anno. Si deforma molto lentamente e si stima il suo ciclo sismico in 4.000-10.000 anni”.

Nel terremoto di ieri, il comune di Le Teil è risultato il più colpito da crepe e crolli. Quindi un’altra domanda che ci si pone è se le costruzioni attuali sarebbero in grado di resistere ad un sisma come quello del 1909. Alexander La Foye, specialista di costruzioni antisismiche, ha spiegato a La Provence: “Tutte le costruzioni precedenti ai codici di costruzione moderni non sono a norma per definizione. Questo non significa che sono tutte vulnerabili, ma in assenza di studi scientifici, non ci sono prove che si comporterebbero correttamente in caso di sisma”.

La regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra rimane comunque sotto monitoraggio perché considerata come la più instabile di tutta la Francia. I due ultimi importanti terremoti registrati, a Manosque nel 2010 (magnitudo 3) e a Villeneuve nel 2012 (magnitudo 3.5) non hanno provocato danni materiali. I geologi pensano di aver identificato la maggior parte delle faglie attive dell’area, quelle che hanno subito dei terremoti durante gli ultimi due milioni di anni.