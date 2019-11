Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico [MAPPE e DATI]

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 18:08 UTC di oggi, 2 novembre, ad una profondità di 10km. L’evento è avvenuto in mare, 125km a nord-nordest di Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands, nell’Oceano Atlantico meridionale, come registrato dal Servizio Geologico statunitense (USGS). Nella gallery scorrevole in alto, le mappe dell’evento.