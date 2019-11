Terremoto Marsica: a Balsorano le scuole riapriranno domani

Tanta paura lo scorso 7 novembre a Balsorano, per lo sciame sismico ma soprattutto per la scossa magnitudo 4.4: nell’area la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Le scuole oggi sono ancora chiuse, ma riapriranno domani: la notizia è stata comunicata alla cittadinanza con l’ordinanza n. 101 dal primo cittadino. I plessi scolastici, adibiti nei giorni scorsi a centri di accoglienza, dovranno essere ripristinati prima della riapertura.

Sulla scorta dei controlli eseguiti dai vigili e dal personale tecnico, non sono emersi danni a scuole, edifici pubblici e chiese, e di conseguenza sono stati chiusi i centri di accoglienza e i centri operativi comunali.