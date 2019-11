Violento terremoto in Albania: paura anche in Puglia, Campania e Basilicata. Crolli e feriti, si temono morti [LIVE]

Un forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato in Albania, alle 03:54:11, ad una profondità di 10 km.

L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato largamente avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata e Campania.

In base alle segnalazioni giunte al servizio “Hai Sentito il Terremoto” dell’INGV, il sisma è stato avvertito nel nostro Paese soprattutto a Bari, Lecce, Brindisi, Napoli, Matera, Nardò, Monopoli, Martina Franca, Francavilla Fontana.

Dopo la forte scossa sulla costa nord dell’Albania, i media locali riferiscono di gente scesa in strada in preda al panico, numerosi danni agli edifici e di decine di persone giunte in ospedale con fratture e altre lesioni.

Ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo, molto vicina all’epicentro del sisma. Si temono vittime.

Si attendono conferme ufficiali delle autorità su danni a persone e cose.

L’Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4 seguite alla forte scossa di terremoto magnitudo 6.5. I media locali riferiscono che in diverse città si registrano blackout e i soccorritori sono al lavoro per segnalazioni di edifici crollati.

Lo scorso 20 settembre una scossa magnitudo 5.6 aveva colpito la stessa zona danneggiando circa 500 edifici: era stato definito il più forte terremoto degli ultimi 30 anni in Albania.

Terremoto avvertito in Puglia, nessun danno

“Alle 03:53 c’è stata questa lunga scossa che ha svegliato tutta la Puglia e parte della Campania. Dalla protezione civile non risultano al momento danni di nessun tipo, neanche lievi. Stiamo valutando. Ho sentito il Sindaco di Tirana dice che stanno facendo delle verifiche. Allo stato attuale almeno in Puglia non ci sono fatti di enorme rilevanza. Stiamo cercando di capire cosa è accaduto in Albania. Una scossa così, a parte il terremoto del 1980, non me la ricordo“: lo ha dichiarato il governatore Michele Emiliano, intervenuto poco dopo le cinque ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

“La scossa di terremoto delle ore 03:54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti,” ha scritto su Twitter il governatore.