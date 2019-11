Forte terremoto in Grecia, epicentro vicino Creta: scossa avvertita anche in Puglia, Calabria e Sicilia [LIVE]

Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, vicino l’isola di Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

La scossa è stata avvertita anche in Peloponneso, in Attica, in Turchia, Egitto e Libia.

Il sisma è stato localizzato a 74 km a nordovest della città di Hania.

Non si segnalano al momento feriti o danni gravi, riporta Ekhatimerini, precisando che numerosi edifici sono stati evacuati.

I media greci riportano che secondo il sismologo Efthymios Lekkas l’evento non è in relazione con quelli che ieri sono stati registrati in Albania e Bosnia.