Terremoto, sciame sismico in Campania: nuove scosse, scuole chiuse a Benevento e Ceppaloni [DATI]

Sono ormai 7 le scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2 registrate nel Beneventano dalla mezzanotte di oggi.

In considerazione dello sciame sismico in atto le scuole chiuse rimarranno chiuse a Ceppaloni: lo ha deciso il sindaco Ettore De Blasio. “C’è ovviamente preoccupazione tra la popolazione – spiega il primo cittadino all’ANSA – ma per ora non si segnalano danni a persone o cose. Ho disposto che le scuole chiudessero subito e per le prossime 48 ore, in modo da consentire le opportune verifiche tecniche“.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha riunito il centro operativo comunale: ha disposto in via precauzionale l’immediata chiusura di scuole e uffici pubblici.

Al momento non si segnalano danni né a Benevento né in altri comuni.

Di seguito i dati rilevati dall’INGV nelle ultime ore: