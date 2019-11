È una giornata di terrore in Europa: evacuata Gare du Nord a Parigi per borsa sospetta

Giornata di terrore in Europa. Oltre all’attentato sul London Bridge e all’attacco all’Aja, la Gare du Nord di Parigi è stata brevemente e parzialmente evacuata questa sera dopo la scoperta di un ordigno inerte nella borsa di un viaggiatore, che è stato arrestato. Quest’uomo, controllato nella stazione di Parigi, era in possesso di una “munizione inerte” che ha dato ai poliziotti, ha indicato una fonte della polizia. Secondo una fonte vicina alle indagini, è un soldato. Secondo il quartier generale della polizia, la scoperta di questa “conchiglia” nel suo bagaglio ha portato al suo arresto e a una “evacuazione parziale” della stazione come misura di sicurezza. Secondo l’account Twitter di TER Hauts-de-France, l’evacuazione è iniziata intorno al 19.30. Le foto sui social network hanno mostrato centinaia di persone sul piazzale della stazione, la più grande in Europa, che accoglie 700mila viaggiatori ogni giorno e serve in particolare Belgio, Paesi Bassi e Inghilterra. L’incidente, che ha causato una temporanea interruzione del traffico, si è concluso intorno alle 20.10.