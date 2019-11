Thales Alenia Space: lanciato con successo il satellite per telecomunicazioni ad altissime prestazioni Inmarsat GX5

Il satellite geostazionario per telecomunicazioni Inmarsat GX5 è stato lanciato in orbita con successo da Arianespace su un razzo Ariane 5 dal Guiana Space Center a Kourou, nella Guiana francese. Costruito per Inmarsat, leader mondiale nel campo delle telecomunicazioni satellitari mobili globali, da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), in qualità di prime contractor, questo satellite darà impulso al network a banda larga Global Xpress (GX) di Inmarsat offrendo maggiore capacità per servizi wi-fi in volo in Medio Oriente e in Europa. Primo servizio reale a banda larga al mondo e unico disponibile a livello globale attraverso un singolo operatore, il servizio Inmarsat GX opera a banda Ka ed è progettato e ottimizzato per applicazioni mobili.

Con un peso inferiore alle 4 tonnellate metriche al lancio, il satellite Inmarsat GX5 è costruito intorno alla piattaforma Spacebus 4000 B2. È il satellite per telecomunicazioni più potente mai costruito da Thales Alenia Space nella categoria Spacebus 4000 B2. Ha una aspettativa di vita di oltre 16 anni.

Inmarsat GX5 è il 17⁰ satellite per telecomunicazioni progettato da Thales Alenia Space ad essere lanciato con successo quest’anno.

“Thales Alenia Space è orgogliosa della propria partnership con Inmarsat per la realizzazione del suo satellite GX5, che non solo soddisferà le crescenti richieste di connettività su Europa e Medio Oriente da parte dei passeggeri aerei, ma anche la domanda sempre più crescente da parte di utenti marittimi e governativi,” ha dichiarato Pascal Homsy, Vicepresidente esecutivo di Thales Alenia Space. “Attualmente offriamo linee di prodotto su misura per le nuove aspettative del mercato delle telecomunicazioni. Con le offerte dei nostri Spacebus 4000 B2 e Spacebus NEO, in grado di fornire servizi veloci a banda larga intorno al globo, e alla nostra nuova linea di prodotto Space InspireTM, interamente digitale e riconfigurabile in orbita, Thales Alenia Space è il partner ideale per fornire soluzioni concrete agli operatori, aumentare la connettività e colmare il divario digitale”.