Da un nuovo tipo di fuoco, il carburante del futuro: presto potremmo fare il pieno con la ruggine

Alla fine di novembre, un razzo Texus dovrebbe partire da Esrange, in Svezia, per raggiungere i 260km di quota e poi ricadere sulla Terra, offrendo ai ricercatori 6 minuti in assenza di gravità. L’obiettivo di questo esperimento dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è quello di bruciare polvere di metallo per comprendere un nuovo tipo di fuoco. La cosiddetta combustione discreta avviene quando del combustibile prende fuoco e brucia completamente a causa del calore creato da altri elementi combustibili intorno ad esso, si legge sul sito dell’ESA. A differenza dei fuochi tradizionali che bruciano attraverso il loro combustibile in maniera continua, i fuochi discreti si diffondono saltando da una fonte di combustibile all’altra.

Ci sono alcuni esempi di fuochi discreti sulla Terra, fa notare l’ESA. Le stelle filanti accese la Vigilia di Capodanno sono quello più comune, ma anche gli incendi boschivi, in cui gli alberi bruciano individualmente e l’albero successivo brucia solo quando il calore dagli altri alberi in fiamme intorno ad esso raggiunge la temperatura necessaria alla combustione, è un altro esempio.

La maggior parte dei trasporti attualmente si basa su benzina o gasolio perché hanno una densità energetica particolarmente alta. “Nonostante tutti i progressi con le auto elettriche, l’efficienza energetica rispetto ad una tradizionale auto a benzina è inferiore di un fattore di 100”, afferma Antonio Verga (ESA), che sta guidando gli esperimenti con il razzo sonda. I metalli hanno un’alta densità energetica ma non prendono fuoco facilmente se non sotto forma di polvere, quando bruciano in fuochi discreti. “Dobbiamo trovare la miscela ideale di ossigeno e polvere di metallo ma anche la dimensione ideale della polvere di metallo per creare le migliori condizioni per la combustione”, ed ecco che entra in gioco l’esperimento previsto per fine mese, spiega Verga.

Dando fuoco alla polvere di metallo durante il volo del razzo oltre i confini dell’atmosfera, i ricercatori possono studiare come brucia in una camera con la polvere di metallo uniformemente distribuita e sospesa in assenza di gravità. Questo non è possibile sulla Terra poiché la polvere si accumula proprio a causa della gravità. I risultati della combustione saranno analizzati per creare modelli di combustione discreta per estrapolare le condizioni ideali. “Quando conosceremo la miscela ideale, potremo lavorare verso la sua creazione sulla Terra in una centrale elettrica o magari nel motore di un’auto. Introducendo la polvere di ferro in una camera per breve tempo, essa potrebbe essere modificata per avere le perfette condizioni per la combustione. La bellezza della combustione del metallo è che priva di carbonio. Se si brucia la polvere di ferro, per esempio, l’unico prodotto di scarto è la ruggine, che può essere facilmente riciclata nell’originale polvere di metallo”, spiega Verga.

Grazie agli esperimenti che i ricercatori dell’ESA stanno conducendo, dunque, le auto del futuro potranno fare il pieno di carburante con la ruggine. L’esperimento Perwaves volerà su un razzo Texus-56 ed è stata concepito dalla McGill University di Montreal (Canada) e dal team dei razzi sonda Airbus a Brema (Germania).