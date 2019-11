Topo morto nella sala mensa di una scuola: chiuso il plesso

Il sindaco di Pisa ha firmato un’ordinanza che ordina la chiusura temporanea della scuola elementare Viviani di Marina di Pisa, dove ieri è stato trovato un topo morto dentro la sala mensa. La decisione è stata presa, spiega una nota del Comune, per “eseguire la bonifica di tutti i locali scolastici, mediante derattizzazione e successivo monitoraggio, cosi’ come richiesto nel verbale dell’Asl“. In accordo con la dirigenza scolastica e’ stato predisposto il temporaneo accoglimento degli alunni presso la scuola Quasimodo di Calambrone, sul litorale pisano, per i giorni necessari a portare a termine gli interventi. I servizi educativi del Comune hanno gia’ predisposto lo spostamento del servizio di refezione scolastica alla Quasimodo ed eventualmente, se richiesto dalle famiglie, prosegue l’amministrazione, “sara’ attivato anche il servizio di trasporto scolastico verso la sede dove temporaneamente saranno accolti i bambini”.